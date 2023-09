Primorske novice o migrantih (20. 9.)

Koper, 19. septembra - Nace Novak v komentarju Migranti so bili, so in še več jih bo piše o migrantih. Prebežniki v povečanem številu prihajajo tudi k nam, a ker smo le tranzitna država, je strah, da bi tu ostali, za zdaj odveč, meni. V debatah so glasni tako tisti, ki bi jih poslali nazaj tja, od koder so prišli, kot oni, ki bi jih sprejeli, a ne v svoj dom.