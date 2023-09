Finance o malih in srednje velikih podjetjih (20. 9.)

Ljubljana, 19. septembra - Špela Mikuš v komentarju Kup sladkih obljub piše o malih in srednje velikih podjetjih. Pravi, da je od politikov slišati obljube o lepšem poslovnem okolju za mala in srednja podjetja, a da se je prevečkrat pokazalo, da so obljube o manj birokracije na koncu marsikomu prinesle več dela, prihranke, ki jih obljublja Evropska komisija, pa le nekaterim.