Večer o odpadkih po poplavah (20. 9.)

Maribor, 19. septembra - Andreja Kutin v komentarju Pisani spomeniki okolja piše o odpadkih, ki so ostali po poplavah. Te vidi tudi kot simbol in spomenik odnosu do prostora in okolja. Pojasnjuje, da naplavine lahko vsebujejo nevarne kemijske spojine, ki so zelo trdovratne in lahko v okolju ostanejo desetletja, celo stoletja.