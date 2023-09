V New Yorku danes izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN o Ukrajini

New York, 20. septembra - Ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN se bo danes na izrednem zasedanju o Ukrajini sestal Varnostni svet, ki se ga bosta udeležila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Predsednika ZDA Joeja Bidna in voditeljev preostalih stalnih članic VS ne bo, bo pa prisotna slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.