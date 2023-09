Evropske države veliko več vlagajo v ceste kot železnice

Ljubljana, 19. septembra - Vseh 27 držav članic EU, Norveška, Švica in Združeno kraljestvo so od leta 1995 v povprečju vložili 66 odstotkov več v razširitev in obnovo cest kot v železnice, kaže zadnja študija, ki jo je naročila organizacija Greenpeace. Slovenija ni izjema, med državami srednje in vzhodne Evrope zaseda prvo med najvišjimi vlaganji v ceste na prebivalca.