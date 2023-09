Ljubljana, 11. septembra - Konec tedna se bo začel 22. Evropski teden mobilnosti. Med 16. in 22. septembrom bodo v ospredju promocija potovalnih načinov, ki so bolj zdravi, manj škodljivi in manj potratni od vožnje z avtomobilom, kar poudarja tudi letošnja tema tedna mobilnosti - Varčne poti.