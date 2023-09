Slovenska karitas začenja dobrodelni akciji za pomoč najrevnejšim v Afriki

Ljubljana, 19. septembra - Slovenska karitas letos z enomesečnim zamikom zaradi poplav v Sloveniji že 18. leto zapored začenja dobrodelni akciji Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja, katerih pomoč je namenjena najrevnejšim v Afriki. Pri tem opozarja na težave, ki so lani dodatnih 20 milijonov ljudi pahnile v lakoto, in poudarja potrebo po nadaljnji pomoči.