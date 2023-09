Slovenija želi biti partnerica afriškim državam pri odzivanju na podnebne spremembe

Ljubljana, 7. septembra - Slovenija želi biti kot članica EU partnerica afriškim državam v naporih za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb in hitrejše prilagajanje nanje, so v luči Afriškega podnebnega vrha za STA sporočili z zunanjega ministrstva. Kot poudarjajo, mora strateški pristop do sodelovanja z afriškimi partnerji odražati specifične izzive afriških držav.