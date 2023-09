Slovenska karitas za pomoč ob potresu v Maroku nakazala 5000 evrov, z zbiranjem nadaljujejo

Ljubljana, 16. septembra - Potres v Maroku je v Marakešu in okolici prizadel več kot 380.000 ljudi in povzročil ogromno gmotno škodo. Številni že tako ranljivi prebivalci so ostali brez domov in imetja. Slovenska karitas je za pomoč v prvem tednu zbrala 5000 evrov in jih že nakazala Karitas v Maroku. Z zbiranjem sredstev nadaljujejo in prosijo za solidarnost.