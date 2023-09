Na posvetu o spletnih zlorabah otrok med novimi trendi izpostavili izmenjevanje vsebin za plačilo

Ljubljana, 19. septembra - Letošnji 13. posvet E-zlorabe otrok, ki ga organizirajo Spletno oko, uprava kriminalistične policije in GZS, so posvetili novim tveganjem in trendom pri spolnih zlorabah otrok. Izpostavili so napeljevanje otrok na spolnost prek spleta, izmenjevanje seksualnih vsebin v zameno za plačilo, virtualno resničnost in predelavo posnetkov.