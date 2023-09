Spolnih zlorab otrok prek spleta po trditvah policije vedno več, vse več tudi otrok, ki se razgalijo pred kamero

pripravila Vanja Tekavec

Ljubljana, 16. septembra - Razvoj družbenih omrežij in selitev komunikacije na splet sta tudi v Sloveniji vplivala na porast zlorab otrok prek spleta, navajajo na policiji. Kot opozarjajo, so storilci spletnih zlorab vse bolj vešči komunikacije in prikrivanja identitete, se pa povečuje tudi število otrok, ki se razgalijo pred kamero, nato pa ta posnetek nevede objavijo.