Na posvetu opozorili na naraščanje medvrstniškega nasilja in zlorab na spletu

Ljubljana, 22. septembra - Primeri medvrstniškega nasilja in zlorab na spletu so v porastu, prijavi pa se le del teh, tudi zaradi strahu žrtev. A še vedno je kup otrok in mladostnikov, ki se na spletu ne izpostavljajo oz. pravilno ravnajo ob prvem znaku možnosti zlorabe. Še vedno ima veliko otrok prave vrednote, so ugotavljali udeleženci današnjega posveta Spletnega očesa.