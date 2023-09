ZDA ne dvomijo v nadaljevanje dobrega sodelovanja s Slovenijo

New York, 18. septembra - Tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby je na novinarski konferenci v New Yorku dejal, da ZDA pozdravljajo izvolitev Slovenije v Varnostni svet ZN in se veselijo sodelovanja v naslednjih dveh letih, ko bo Slovenija članica tega najpomembnejšega organa svetovne organizacije.