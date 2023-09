Pred zasedanjem Generalne skupščine ZN v New Yorku danes vrh o ciljih trajnostnega razvoja

New York, 18. septembra - Svetovni voditelji, ki so se v New Yorku zbrali pred splošno razpravo ob začetku 78. zasedanja Generalne skupščine ZN, se bodo danes udeležili vrha o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (SDG Summit), ki se bo nadaljeval še v torek, ko se bo začela tudi splošna razprava. Vrha se udeležuje tudi predsednica Nataša Pirc Musar.