Iran v okviru izmenjave zapornikov izpustil pet državljanov ZDA

Teheran/Washington, 18. septembra - Iran je danes v okviru izmenjave zapornikov izpustil pet ameriških državljanov, ki so medtem že zapustili Teheran. Washington pa je v zameno pomilostil pet Irancev, ki so bili pridržani v ZDA. Pot do izmenjave zapornikov je omogočil dogovor o sprostitvi zamrznjenih iranskih sredstev v Južni Koreji, poročajo tuje tiskovne agencije.