Hrvaška vlada potrdila gradnjo avtoceste do Dubrovnika

Zagreb, 18. septembra - Na Hrvaškem bodo gradili avtocesto od Križišća do Žute Lokve ter od Dolov do Dubrovnika, je potrdila hrvaška vlada. Z avtocesto do Dubrovnika bo s preostalo Hrvaško povezan tudi skrajni jug države, avtocesta med Križišćem v bližini mostu na Krk in Žuto Lokvo v Liki pa bo dalmatinsko avtocesto povezala z območjem Kvarnerja.