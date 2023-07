Na hrvaških avtocestah za skoraj deset odstotkov več vozil kot lani

Zagreb, 3. julija - Na hrvaških avtocestah, ki jih upravlja podjetje Hrvatske autoceste (Hac), so od 26. junija do 2. julija zabeležili 819.496 vozil in 5,60 milijona evrov prihodkov od cestnin brez DDV, so danes sporočili iz Haca. To je za devet oz. osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani, ko so zabeležili 749.058 vozil in 5,20 milijona evrov prihodkov.