Cestninski postaji ob mejnih prehodih Obrežje in Jelšane ostajata

Zagreb, 19. julija - Podjetje Hrvatske autoceste (Hac) ne bo ukinilo cestninskih postaj na Bregani in Rupi ob mejnih prehodih Obrežje in Jelšane, so za STA povedali na hrvaškem ministrstvu za promet, pomorstvo in infrastrukturo. Sprva so namreč zaradi pričakovane gneče po odpravi mejnega nadzora med Slovenijo in Hrvaško načrtovali njuno ukinitev.