ZDA in Iran naj bi izmenjala zapornike

Teheran, 18. septembra - ZDA in Iran naj bi danes izvedla načrtovano izmenjavo zapornikov, o kateri so v preteklih mesecih tekla pogajanja, poročajo tuje tiskovne agencije. Pot do izmenjave zapornikov je omogočil dogovor o sprostitvi zamrznjenih iranskih sredstev v Južni Koreji, je danes povedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Teheranu.