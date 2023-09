V Afriki številni udari predvsem posledica nezadovoljstva zaradi gospodarstva

pripravila Sara Božič Erjavec Tekavec

Ljubljana, 17. septembra - Gabon, Niger, Burkina Faso, Sudan, Gvineja in Mali je šest afriških držav, kjer so v zadnjih treh letih doživeli skupno osem državnih udarov. Ponekod so se udari zgodili po menjavi oblasti, drugod so z oblasti vrgli dolgoletne voditelje, skupno pa jim je nezadovoljstvo zaradi gospodarskega stanja v državi.