Niger, Burkina Faso in Mali z dogovorom o vojaškem posredovanju v primeru napada

Niamey, 25. avgusta - Niger, v katerem od konca julija vlada vojaška hunta, je z Burkino Faso in Malijem sklenil dogovor, ki v primeru napada sosednjima državama dovoljuje vojaško posredovanje na ozemlju Nigra, so v četrtek v skupni izjavi sporočile države. Podoben sporazum sta med seboj že sklenila Burkina Faso in Mali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.