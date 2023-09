Na podnebnih protestih konec tedna pričakujejo več milijonov udeležencev

New York/Berlin, 11. septembra - Med petkom in nedeljo se bo po svetu zvrstilo več kot 400 shodov in protestov, na katerih bodo udeleženci zahtevali čim hitrejšo opustitev fosilnih goriv, so sporočili iz nevladne mreže Climate Action Network (CAN). Organizatorji pričakujejo, da se bo protestov in shodov udeležilo več milijonov ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.