WHO: Po poplavah v Libiji identificirali 4000 žrtev

Bengazi, 16. septembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da so po uničujočih poplavah, ki so prizadele Libijo, identificirali skoraj 4000 žrtev. Kot je ob tem opozorila, se bo število smrtnih žrtev še povečalo, saj še vedno pogrešajo 9000 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.