Rdeči križ ohranja upanje v iskanju preživelih po poplavah v Libiji

Tripoli, 15. septembra - "Še vedno ostaja upanje, da bomo ljudi našli žive," je danes dejal predstavnik Rdečega križa in Rdečega polmeseca v Libiji, ki so jo v nedeljo prizadele uničujoče poplave in terjale na tisoče smrtnih žrtev. Koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths je medtem dejal, da popoln obseg katastrofalnega uničenja v Libiji še ni znan.