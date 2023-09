Ombudsmanka EU od komisije zahteva pojasnila o migracijskem dogovoru s Tunizijo

Bruselj, 15. septembra - Evropska varuhinja človekovih pravic Emily O'Reilly je Evropsko komisijo pozvala, naj pojasni, kako namerava pri izvajanju migracijskega dogovora med EU in Tunizijo zagotavljati spoštovanje človekovih pravic. Odgovore pričakuje do 13. decembra, so sporočili iz njenega urada. Na komisiji so zagotovili, da bodo odgovorili do roka.