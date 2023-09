Von der Leyen pozvala k sprejetju pakta o azilu in migracijah

Strasbourg, 13. septembra - Dogovor o paktu o azilu in migracijah še nikoli ni bil tako blizu, države članice EU in Evropski parlament pa imajo zgodovinsko priložnost, da ga dosežejo, je danes v Evropskem parlamentu v govoru o stanju unije dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pokažimo, da lahko Evropa učinkovito in sočutno upravlja migracije, je pozvala.