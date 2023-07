ZN zaskrbljeni za varnost migrantov v Tuniziji

Ženeva, 27. julija - Združeni narodi so danes izrazili globoko zaskrbljenost za varnost več sto migrantov, ki so obtičali v Tuniziji, potem ko so jih prepeljali v oddaljene dele te severnoafriške države. Na njihovo usodo so ob nedavnem podpisu sporazuma o omejevanju migracij med EU in Tunizijo že opozarjali nevladniki iz organizacije Human Rights Watch (HRW).