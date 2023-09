Svet delavcev RTVS pozval k analizi stanja v informativnem programu TV Slovenija

Ljubljana, 14. septembra - Svet delavcev Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je upravo in vodstvo Televizije Slovenija (TVS) pozval, da opravi analizo stanja in preveri način organizacije dela v informativnem programu TVS. Preverijo naj odobritve dolgotrajne odsotnosti urednikov v času kadrovske stiske, nesmotrno in diskriminatorno razporejanje ter obseg dela, so sporočili.