Med prijavljenimi za direktorska mesta na RTVS Štular, Horvat in Jakopič

Ljubljana, 8. septembra - Danes opolnoči se bo iztekel rok za prijavo na razpise za direktorska mesta na Televiziji in Radiu Slovenija ter za mesto direktorja digitalnih vsebin, ki jih je pred tremi tedni objavila uprava Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Po informacijah STA so med kandidati Mirko Štular, Ksenija Horvat in Kaja Jakopič.