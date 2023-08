V drugem krogu volitev na RTVS za delavskega direktorja izvoljen Franci Pavšer

Ljubljana, 16. avgusta - Zaposleni na RTV Slovenija (RTVS) so danes v drugem krogu volili delavskega direktorja, ki je tudi eden od štirih članov uprave zavoda. Izbirali so med športnim novinarjem Francijem Pavšerjem in predsednikom sveta delavcev Robertom Pajkom, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. V drugem krogu so izvolili Pavšerja, so sporočili iz RTVS.