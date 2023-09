Varuh za strokovno mediacijo med hmeljarji in slovenjgraško iniciativo

Slovenj Gradec, 13. septembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je ob poslovanju v Slovenj Gradcu danes srečal tudi s predstavniki civilne iniciative za varovanje okolja in zdravja občanov in napovedal, da se bo osebno angažiral za to, da se vzpostavi strokovna mediacija med hmeljarji in iniciativo. Občina pa je varuha opozorila na določeno neodzivnost državnih organov.