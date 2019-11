S hmeljišči povezano vzorčenje v Slovenj Gradcu ni pokazalo večjega zanosa škropiv

Slovenj Gradec, 19. novembra - Rezultati analiz avgustovskega vzorčenja rastlin, tal in zraka, ki ga je v povezavi s hmeljišči v občini naročila Mestna občina Slovenj Gradec, so pokazali, da večjega zanosa škropiv s hmeljišč v bližnjo okolico ni bilo. Z rezultati je občina že seznanila hmeljarje in civilno iniciativo.