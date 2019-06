Iniciativa za prepoved fitofarmacevtskih sredstev pri hmeljarstvu v slovenjgraški občini

Slovenj Gradec, 13. junija - Civilna iniciativa za varovanje okolja in zdravja občanov Slovenj Gradca s peticijo zahteva prepoved uporabe fitofarmacevtskih sredstev pri hmeljarski dejavnosti. Je proti monitoringu zemljin in pridelkov, smiselno se ji zdi merjenje razpršitve škropiv po okolici in preverjanje dolgoročnih posledic na ljudi. Opozarja še na problem plastičnih vrvic.