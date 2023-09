Strokovnjaki z javnim pozivom za ustrezno obnovo po poplavah

Škofja Loka, 13. septembra - Predstavniki različnih strok so danes v Škofji Loki predstavili javni poziv za ustrezno obnovo po poplavah. Opozorili so, da regulacije vodotokov z zidovi niso pravi ukrep in popisali trajnostne rešitve za zmanjšanje ogroženosti. Izpostavili so pomen ustreznega prostorskega načrtovanja, interdisciplinarnega pristopa in sistemske ureditve.