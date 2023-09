Udeleženci panela za dostopno in uporabnikom prijazno zdravstvo

Ljubljana, 13. septembra - Medijska hiša Delo je s konferenco zaokrožila večmesečno poslovno kampanjo Zdravje 2023: Pogled v zdravstvo prihodnosti. To mora biti dostopno in uporabnikom prijazno, pomembni so sočutnost, človeški pristop in dostojanstvo, za to je potrebnih veliko pogovorov med vsemi deležniki, je bilo slišati na panelu o petih vidikih zdravstva prihodnosti.