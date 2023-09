Posebni odposlanec Vatikana potuje na Kitajsko

Vatikan/Peking, 12. septembra - Papežev posebni odposlanec za vojno v Ukrajini Matteo Zuppi se bo od srede do petka mudil na obisku na Kitajskem, so danes sporočili iz Vatikana. Dodali so, da naj bi Zuppi, ki je sicer tudi nadškof Bologne in predsednik italijanske škofovske konference, v Pekingu iskal načine za doseganje pravičnega miru.