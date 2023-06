Kremelj pozdravil prizadevanja Vatikana glede Ukrajine

Vatikan, 28. junija - Rusija je danes potrdila, da je posebni odposlanec Vatikana glede vojne v Ukrajini, kardinal Matteo Zuppi, prispel v Moskvo. Kot so sporočili iz Kremlja, zelo cenijo trud in pobude Vatikana za mirno rešitev krize v Ukrajini in pozdravljajo prizadevanja papeža Frančiška za končanje oboroženega konflikta, poročajo tuje tiskovne agencije.