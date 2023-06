Papežev posebni odposlanec začenja misijo v Ukrajini

Vatikan, 5. junija - Kardinal Matteo Zuppi, posebni odposlanec Vatikana za Ukrajino, ki ga je imenoval papež Frančišek, danes začenja dvodnevno misijo, v okviru katere bo obiskal Kijev, so sporočili pri Svetem sedežu. Kot papežev mirovni odposlanec se bo Zuppi z ukrajinskimi oblastmi pogovarjal o možnostih za dosego miru in zmanjšanje napetosti med Kijevom in Moskvo.