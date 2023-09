Zgrajene kolesarske poti med Svetim Andražem in Trnovsko vasjo

Ljubljana, 11. septembra - Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas sta v nedeljo slovesno odprli na novo zgrajene kolesarske poti, ki povezujejo občini in se bodo naprej preko občin Cerkvenjak in Sveta Trojica navezovale na mesto Lenart. Izgradnjo v višini 2,4 milijona evrov sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.