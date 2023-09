V CD ob dnevu odprtih vrat napovedali prvi del sezone

Ljubljana, 12. septembra - V Cankarjevem domu (CD) so pripravili dan odprtih vrat ob začetku nove sezone, v katero vstopajo v znamenju Alme M. Karlin, po kateri so poimenovali novo prireditveno dvorano v petem nadstropju. Ob tej priložnosti so napovedali tudi vrhunce prvega dela sezone, ki bo z različnimi umetniškimi zvrstmi trajal do januarja prihodnje leto.