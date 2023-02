Cankarjev dom v novi sezoni tudi z novim prireditvenim prostorom

Ljubljana, 1. februarja - V Cankarjevem domu (CD) so predstavili program sezone do konca junija, ki jo bo zaznamovalo tudi odprtje nove prireditvene dvorane v petem nadstropju. Dvorano za približno 100 obiskovalcev bodo predvidoma odprli aprila, do takrat in zatem pa se obeta raznolik spored dogodkov, ki so ga pripravili vodje posamičnih kulturno-umetniških programov.