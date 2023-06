V srebrnem abonmaju Ensemble Modern, abonma Veličastni s predstavama Edwarda Cluga in Mateje Koležnik

Ljubljana, 6. junija - V Cankarjevem domu (CD) so predstavili prihodnjo sezono zlatega in srebrnega abonmaja, kjer bo med drugim gostoval Ensemble Modern s sodobno slovensko glasbo. V abonmaju Veličastni, ki ponuja mednarodno odmevne gledališko-plesne produkcije, so napovedali predstavi Edwarda Cluga in Mateje Koležnik.