Viri opore za odraščajoče otroke in mladostnike tudi v spletni svetovalnici To sem jaz

Ljubljana, 12. septembra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v skrbi za duševno zdravje mladih spomnil na spletno svetovalnico za mlade To sem jaz. Mladostniki lahko kadar koli zastavijo vprašanje strokovnjakom in prejmejo odgovor posebej zanje. Na spletišču so na voljo tudi zanimivi in poučni članki, ki so jih pripravili strokovnjaki, so sporočili z NIJZ.