Projekt U-Report Slovenija za spodbujanje participacije mladih

Ljubljana, 9. septembra - U-Report Slovenija, ki nastaja ob podpori slovenske fundacije za Unicef in ministrstva za digitalno preobrazbo, je platforma, ki bo otrokom in mladim omogočala aktivno participacijo in opozarjanje na probleme po svetu. Kot so za STA pojasnili pri Unicefu, U-Report otrokom in mladim daje glas in orodje, s katerim lahko dosežejo pomembne spremembe.