Mladim v stiskah za pomoč na voljo tudi različni projekti nevladnih organizacij

Ljubljana, 9. maja - Ob tragičnih dogodkih v Srbiji in pojavih medvrstniškega nasilja v Sloveniji, je slišati pozive k spodbujanju mladih, da spregovorijo o svojih stiskah. V pomoč so jim tudi projekti nevladnih organizacij, denimo Tom telefon. Na Unicefu Slovenija pa so vzgojno-izobraževalnim ustanovam ponudili brezplačna gradiva na temo medvrstniškega nasilja.