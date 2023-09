V Libiji neurje Daniel zahtevalo najmanj 150 življenj

Tripoli, 11. septembra - Silovito neurje Daniel, ki je po Grčiji, Bolgariji in Turčiji konec minulega tedna doseglo Libijo, je na vzhodu te severnoafriške države z močnimi nalivi povzročilo katastrofalne poplave in zahtevalo najmanj 150 življenj. Oblasti so na območju razglasile izredne vremenske razmere. Po nekaterih ocenah bi lahko bilo žrtev več kot dva tisoč.