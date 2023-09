Izraelska delegacija na prelomnem obisku v Savdski Arabiji

Rijad/Teheran, 11. septembra - Delegacija Izraela se je danes udeležila srečanja Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) v savdski prestolnici Rijad. S tem so se še okrepila ugibanja o morebitni normalizaciji odnosov med državama. To po drugi strani sproža nezadovoljstvo v Iranu, ki je nedavno tudi začel obnavljati diplomatske stike z zalivsko kraljevino.