Savdska Arabija ponovno odprla veleposlaništvo v Iranu

Teheran, 9. avgusta - Veleposlaništvo Savdske Arabije v Teheranu je po sedmih letih ponovno začelo delovati, so danes poročali iranski mediji. Gre za nov korak v otoplitvi odnosov med bližnjevzhodnima državama, ki so se zaostrili leta 2016, ko so iranski protestniki napadli savdska diplomatska predstavništva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.