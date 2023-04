Iran ponovno odpira veleposlaništvo v Savdski Arabiji

Rijad, 12. aprila - Iran namerava v okviru obnavljanja vezi s Savdsko Arabijo do konca junija ponovno odpreti veleposlaništvo v Rijadu in konzulat v obalnem mestu Džeda. Po navedbah iranskega zunanjega ministrstva je iranska delegacija danes prispela v Savdsko Arabijo, da bi se na to pripravila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.