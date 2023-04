Ministrstvo sprejelo novo nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje 2023-2031

Ljubljana, 7. aprila - Ministrstvo za zdravje je sprejelo novo nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje 2023-2031, ki bo omogočila nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov. Zdravstveni sistem se mora kakovostno odzivati na potrebe pacientov in državljanov pri zagotavljanju zdravja, so sporočili z ministrstva.